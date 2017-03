Domstol: Ikke en menneskeret at kende sin fars identitet

Et fraskilt ægtepar fra København og deres to sønner får efter alt at dømme aldrig en domstols vurdering af, hvem der er drengenes rigtige far.

Parret er overbevist om, at en anden mand er far til morens to drenge. Men menneskerettighedsdomstolen afviser at irettesætte det danske retsvæsen.

Det var således ikke en krænkelse af hverken børnenes eller parrets menneskerettigheder, at Østre Landsret i sin tid afviste at genåbne sagen.

I tirsdagens afgørelse lægges der blandt andet vægt på, at manden fortsatte med at agere far, efter at moren fortalte ham om en årelang affære.

Det fremhæves også, at drengene risikerer at blive faderløse, hvis sagen genoptages. Af den grund er en genoptagelse af sagen måske slet ikke i børnenes interesse, lyder vurderingen.