Domsmand faldt i søvn - krav om ny retssag

Det er så alvorligt, at Højesteret er blevet bedt om at ophæve dommen.

En domsmand i Østre Landsret faldt i søvn under en straffesag om voldtægt af et barn. Da de afgørende beviser blev fremlagt, tog han sig en lur.

Den tiltalte i sagen blev i november sidste år idømt fængsel i fem år for at have voldtaget sin ældste datter. Desuden blev han fundet skyldig i vold mod to andre børn.

Manden nægtede sig skyldig i voldtægt, mens han erkendte volden.

I landsretten gjorde hans forsvarer, advokat Karoline Døssing Normann, rettens juridiske dommere opmærksom på den åndsfraværende domsmand.

Men landsretten gjorde ikke noget.

Derefter fik hun tilladelse til at gå til Højesteret. Og det er i den forbindelse, at den øverste anklager, Rigsadvokaten, har erklæret sig enig i, at der er sket en rettergangsfejl - og at dommen bør ophæves.

- Det er en usædvanlig sag. Det er meget sjældent, at den slags sker, heldigvis, siger advokat Henrik Stagetorn mandag. Han repræsenterer den dømte i Højesteret.

Store dele af sagen i landsretten foregik i halvmørke. Lysene var slukket, og gardinerne var trukket for, mens retten så videoafhøringer af børnene. Og det fik altså domsmanden til at blunde.

- Det var ikke kun mig, der lagde mærke til det. Også to fængselsbetjente bemærkede det, har Karoline Døssing Normann tidligere fortalt til Ritzau.

Den tiltalte far blev dømt med stemmerne 4-2. To ville frifinde for voldtægt.

- Det er en meget tæt afgørelse. Hvis den havde været enstemmig, havde det ikke haft den store betydning, at domsmanden faldt i søvn, har Karoline Døssing Normann slået fast.

Hvornår Højesteret afsiger dom, vides mandag ikke.