Domprovst: Fint at præster opsøger nybagte forældre hjemme

- Det har jeg gjort helt tilbage, da jeg var ung præst i 1980'erne på Østerbro i København, og det er noget, jeg selv prøver at overtale præsterne i mit provsti til.

Det mener domprovst Anders Gadegaard, Vor Frue Kirke i København. Han er tilhænger af, at præster opsøger par for at fortælle om dåb:

Det er medlemspleje, ikke en hvervekampagne, når præster opsøger nybagte forældre for at informere om dåben.

- Så jeg synes, det er en rigtig god idé, sådan at man sikrer, at man tager en aktiv beslutning for eller imod dåb, siger han til Ritzau.

Flere præster, heriblandt sognepræst i Kolding Per Damgaard Pedersen, tager ifølge tv2.dk metoden i brug for at vende udviklingen med færre børn, der bliver døbt.

De Radikales medlem af borgerrepræsentationen i København Tommy Petersen finder det problematisk og mener, det er misbrug af kirkens privilegerede adgang til oplysninger om nyfødte.

Men det afviser domprovst Anders Gadegaard.

- Det kan jeg ikke forstå af den simple grund, at vi omhyggeligt kun forholder os til vores egne medlemmer.

- Hvis vi misbrugte den offentlige opgave med civilregistrering for at hverve medlemmer uden for vores egen skare, var det en anden sag.

- Men det her er netop et projekt medlemspleje, ikke en hvervekampagne, siger Anders Gadegaard.

Spørgsmål: Men formålet er vel at få barnet døbt og dermed et nyt medlem af folkekirken?

- Formålet er, at forældrene tager en velovervejet beslutning, om at barnet skal døbes eller ej.

- Naturligvis når det er os fra folkekirken, der kommer, så synes vi, det er en god idé med dåb. Det giver vi argumenter for. Men forældrene bestemmer jo selv, siger Anders Gadegaard.

Antallet af børn, der døbes, har de senere år været for nedadgående.

I 1995 blev 79,8 procent af de nyfødte døbt. I 2005 var det faldet til 75,4 procent, og sidste år lå procenten på 61,5.