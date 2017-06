Dommerforeningen: Skattekommission får en svær opgave

- For det første har politikerne givet et kæmpe stort kommissorium. Og de har ikke sat nogen tidsramme. Samtidig har de krævet meget detaljeret, hvad man skal undersøge. Det er meget vanskelige vilkår, siger han.

- Derfor løber vi lige ind i den kritik, der altid har været af kommissioner. De bliver meget dyre og meget langvarige. Nu har det i hvert fald ikke skortet på advarsler.

Han har på vegne af Dommerforeningen talt imod løbende afrapporteringer, fordi det kan have en række negative effekter.

Arbejdet med at gøre oplysninger klar til at blive fremlagt, kan forlænge processen.

Men det betyder også, at kommissionen kan komme til at skade sine egne kommende undersøgelser, hvis de samme personer optræder på flere områder, frygter Mikael Sjöberg.

Fra politikerne kan man få fornemmelsen af, at man har imødegået et langvarigt forløb ved at opfordre til delrapporteringer fra kommissionen. Men der tager politikerne fejl, mener Mikael Sjöberg.

- Der står intet sted i kommissoriet nogen erkendelse af, at det her er en kæmpe undersøgelse. Man tager intet sted ansvar for, at den her undersøgelse kan tage mange år.

- Delrapporteringer er ikke svaret. De er tidsrøvende og kan være retssikkerhedsmæssigt meget bekymrende.

Dommerformanden mener også, at politikerne skylder de mennesker, der skal undersøges, at man tager ansvaret for, at det her kan tage rigtig lang tid.

- Der er også hensynet til de embedsmænd, der skal undersøges her. I den periode kommissionen sidder, går de rundt i uvished. Selv de embedsmænd, der har noget at frygte. Ens liv er mere eller mindre sat på standby.