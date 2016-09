Dommere tvinger anklagere til at lægge hashsager til side

Men 31. august kom den modsatte melding. Og den skyldes, at begge landsretter har afsagt kendelser om at udsætte sager om hashkørsel, oplyser statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.

- Så er det klart, så er der kun en vej at gå, siger statsadvokat Jens Røn om reaktionen på domstolenes afgørelser.

Et flertal i Folketinget er klar til at ændre færdselslovens bestemmelse om kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer.

Regeringen og et flertal af partierne har i slutningen af juni indgået en aftale om at lempe loven.

Fremover skal ikke alle, der tages med det aktive THC i blodet, straffes på præcis samme måde. Nu skal sagerne vurderes nøjere og afgøres efter en trappestigemodel.

Alligevel mente Rigsadvokaten 17. august, at der ikke var grund til trække i nødbremsen. Begrundelsen for ikke at gøre noget var blandt andet, at man ikke vidste, hvornår lovforslaget vil blive fremsat.

Samtidig fik anklagere ordre om at protestere, hvis forsvarere bad om at få straffesager udsat.

l mellemtiden har de to landsretter altså givet det modsatte signal. Og det har fået Rigsadvokaten til at rette ind.

Beslutningen gælder alle verserende sager. Altså både ankesager på vej til landsretterne og sager på vej til byretterne.

På stående fod tør statsadvokat Jens Røn tirsdag ikke gisne om antallet af sager.

- Men politiet skal fortsat kontrollere bilister og rejse sigtelse, fastslår han.