Dommere ophæver millionbøde: Anklaget selskab findes ikke

I en stor straffesag om hæleri i et vekselkontor er Bagmandspolitiet gået galt i byen. Østre Landsret har onsdag afvist tiltalen mod det ene af to selskaber, der var under anklage.

Derfor ophæves dommen fra Københavns Byret, som lød på en bøde på 10,5 millioner kroner.

Forsvareren for det ikke-eksisterende selskab, advokat Martin Andersen, mener, at Bagmandspolitiet har lukket øjnene for problemstillingen.

- Jeg har ikke haft nogen klient at tale med, siger han efter cirka 15 retsmøder i landsretten.

Et andet selskab og to anklagede mænd findes dog skyldige. Mohammed Turki Almakses på 56 år idømmes fængsel i tre år og seks måneder, og Dirgham Hekmat Ateya, der er 47 år, får fængsel i to år. Anpartsselskabet Dan-Cash straffes med en bøde på 3,3 millioner kroner.

Ved domsafsigelsen tager to politifolk den førstnævnte mand med sig. Almakses varetægtsfængsles af landsretten, fordi der er grund til at tro, at han vil forsøge at undgå opholdet i en celle.

- Han er reelt bosiddende i Irak, siger retsformanden, landsdommer Ulla Staal.