Dommer varetægtsfængsler 59-årig for drab i Køge

Kvinden, der kommer fra Roskilde, blev sent onsdag eftermiddag fundet død i lejligheden på Fasanvej.

En 59-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabet på en 37-årig kvinde, som onsdag blev fundet død i hans lejlighed i Køge.

Ud på aftenen blev den 59-årige beboer i lejligheden anholdt, da han henvendte sig på et sygehus. Her var personalet bekendt med, at manden var eftersøgt af politiet.

Grundlovsforhøret ved Retten i Roskilde torsdag eftermiddag blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvad manden har forklaret, ud over at han nægter sig skyldig.

Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede ved grundlovsforhøret, blev kvinden stranguleret med et reb.

I en pressemeddelelse torsdag eftermiddag skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at man nu arbejder på at finde frem til relationen mellem den dræbt og den nu fængslede samt motivet til drabet.

De pårørende til den 37-årige kvinde er blevet underrettet om, hvad der er sket.