Dommer udsætter sag mod sexanklaget psykiater

En psykisk syg kvinde, der ifølge anklagemyndigheden i en årrække har været offer for sexovergreb fra en psykiater, må vente endnu en rum tid på at få sat punktum i sagen.

Den 51-årige psykiater er tiltalt for at have udnyttet kvindens sindstilstand til sex.

Psykiateren erkender at have haft et seksuelt forhold til kvinden, men han nægter sig skyldig i anklagen. Han afviser, at hun skulle have været psykisk ustabil, mens de to havde et forhold.

Parterne strides om, hvorvidt kvinden var sindssyg, da de seksuelle forhold fandt sted. Det skal en ekspert nu vurdere.

- En uvildig retspsykiater skal afgive forklaring på baggrund af kvindens omfangsrige lægejournaler, siger retsformand Anne Bendfeldt Westergaard torsdag.

Dermed efterkommer hun en anmodning fra sagens anklager, Peter Rask. Men der er tale om en ren fisketur fra anklagemyndighedens side, lyder det fra mandens forsvarer Jan Schneider.

- Man står med et bevisproblem, der højst sandsynligt fører til frifindelse. Vi kender ikke de præcise gerningstidspunkter, siger han.

- En sagkyndig vil derfor ikke kunne udtale sig om kvindens sindstilstand i gerningsperioden, lyder det fra advokaten.

Retten forventer, at det vil tage op til tre måneder at få en vurdering fra en retspsykiater.

Den tiltalte har tidligere udtalt, at kvinden var ustabil, da han først lærte hende at kende i 1997.

- Min opfattelse er, at hun havde et psykisk problem. Hun havde en personlighedsforstyrrelse og et massivt stofmisbrug. Det var det, jeg så, da jeg stiftede bekendtskab med hende, siger psykiateren.

Han forklarer, at han frem til 2004 behandlede kvinden for psykiske lidelser. Han afviser dog, at have haft et forhold til hende, mens hun var hans patient.

Psykiateren er tidligere dømt for sexovergreb på patienter i både Norge og Danmark.