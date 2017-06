Dommer udsætter igen-igen svindelsag om 90 millioner

I Københavns Byret kan dommer Michael Toftager tirsdag konstatere, at fem forsvarere, fire tiltalte og en anklager er mødt frem som aftalt i en stor straffesag om bedrageri, skattesvig og afpresning. Igen. Og ude i et baglokale sidder lægdommere også klar, men det viser sig, at de på ny er gået forgæves.

Heller ikke denne dag kommer sagen om entreprenørfirmaet FH Byg ApS. nogen vegne.

Den påståede hovedmand i affæren, 46-årige BH, mangler i retslokalet. Han er for syg til at være til stede, har en speciallæge som så mange gange før udtalt.

Ifølge den oprindelige plan skulle det første retsmøde have været holdt i januar 2015. Gennem hele den lange periode har læger talrige gange ment, at BH ikke magter at møde frem.

Anklagemyndigheden har ønsket at få en nærmere vurdering af nogle af erklæringerne. Derfor er der stillet spørgsmål til specialisterne i Retslægerådet. Men tirsdag er der endnu ikke kommet noget svar, oplyser senioranklager Svend Boye Pedersen fra Københavns Politi.

Dommer Toftager beordrer pause og giver anklageren besked om at ringe til Retslægerådet for at få en tidshorisont, men opkaldet giver dog ikke en præcis dato. Der kan gå to-tre uger eller mere.

Derefter beslutter dommeren - "for at fremme processen", som han siger - at der skal holdes et nyt retsmøde 5. juli. Han vil ikke vente til august.

Retslægerådets vurdering af lægernes udtalelser er vigtig, lader anklageren forstå.

- Den kan få betydning for fremtidige lægeerklæringer, siger Svend Boye Pedersen.

Først når rådets erklæring er klar, vil dommeren beslutte, om sagen mod de fem tiltalte mænd skal skilles i to, sådan som blandt andre en af forsvarerne, advokat Christian Laubjerg, har krævet.

Som tiden går, vokser omkostningerne ved den udsatte sag. Forleden oplyste byretten til Ritzau, at der foreløbigt er blevet udbetalt 4,3 millioner kroner i acontosalærer til forsvarerne.