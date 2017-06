Dommer ophæver navneforbud i sag om udbytteskat

Den ene af to sigtede i en sag om svindel med udbytteskat, der tidligere har været ansat i Skat, har ved Retten i Lyngby mandag fået ophævet et navneforbud.

De to mænd er sigtet for at have svindlet med udbytteskat for 37 millioner kroner.

Forsvareren valgte dog straks at appellere ophævelsen af navneforbuddet til Østre Landsret. Samtidig besluttede dommeren at opretholde navneforbuddet, indtil landsretten har truffet sin beslutning.

Sagen har fået stor opmærksomhed, da den umiddelbart har en sammenhæng med den store sag om svindel af udbytteskat for over 12 milliarder kroner.

Manden, der ifølge dommer Søren Holm Seerup ikke længere skal være beskyttet af navneforbud, er også sigtet i hovedsagen, altså om svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder kroner.