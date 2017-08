Dommer forlænger fængsling af mistænkt for angreb i Tyrkiet

En dommer i Kolding har onsdag forlænget fængslingen af en usbekisk mand, der er efterlyst af de tyrkiske myndigheder for medvirken til et angreb på en natklub i Istanbul. Fristen udløber 13. september, oplyser anklagemyndigheden.

Manden, der er 42 år, og som bor i Vejle, blev oprindeligt anholdt og varetægtsfængslet i juli.

De tyrkiske myndigheder mener, at den 42-årige medvirkede til at skaffe våben til den mand, som skal have udført angrebet mod natklubben 1. januar.

Et stort antal mennesker var samlet for at fejre nytår, da der blev åbnet ild mod gæsterne på natklubben. 39 mennesker blev dræbt.