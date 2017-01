Natten til søndag blev en 22-årig kvinde lokket ned til Ambupladsen i Hobro af to mænd, der overfaldt og voldtog hende. Onsdag er to mænd på 17 og 18 varetægtsfængslet for forbrydelsen. Arkivfoto.

Dommer fængsler to unge mænd for voldtægt i Hobro

To mænd på 17 og 18 år er onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have voldtaget en 22-årig kvinde i Hobro.

Det oplyser advokaturchef Peter Rask fra Nordjyllands Politi.

Kvinden har forklaret, at hun natten til søndag blev lokket med til Ambupladsen af de to unge mænd. Her blev hun overfaldet og voldtaget.