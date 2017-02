Dommer befaler anholdelse af bornholmer for børneporno

For anden gang udeblev mand fra sin egen retssag. Nu risikerer han, at der udstedes international arrestordre.

En dommer på Bornholm har torsdag bestemt, at en 34-årig mand fra Rønne, der er tiltalt for at have været administrator på to hjemmesider for børneporno, skal anholdes. Det skriver flere lokalmedier, herunder netmediet Bornholm.nu.

Gennem flere år skal manden ifølge anklageskriftet have været med til at dele ikke mindre end 56.594 ulovlige billeder og 3174 videoer med brugere på de to hjemmesider "DanBB" og "The Love Zone".