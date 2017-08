Dommer afviser opfinders ønske om at forklare sig offentligt

Opfinder og ubådsejer Peter Madsens oprigtige ønske er at forklare sig for en måbende offentlighed. Men det må han ikke.

Anklager Louise Nielsen har lørdag i Københavns Byret læst sigtelsen op: På et tidspunkt torsdag aften efter klokken 19 skal Madsen på ukendt måde og på et ukendt sted have dræbt den svenske kvinde Kim Isabell Frerika Wall.

Samtidig forlangte hun at få retsmødet holdt for lukkede døre. Og det sagde dommer Kari Sørensen ja til.

Sørensen mener, at et åbent retsmøde dels vil kunne være krænkende for pårørende til Kim Wall og dels vil kunne forstyrre politiets videre efterforskning.

Sigtelsen blev kendt offentligt allerede lørdag formiddag, da retten blev sat første gang. Peter Madsen blev ført ind, fik læst sigtelsen op, hvorefter retten blev hævet.

Over fem timer efter er retsmødet i gang igen, og sigtelsen er på ny blevet læst op.

Efter alt at dømme har politiet ikke fået mere præcise oplysninger om det formodede drab i løbet af lørdagen.

I hvert fald har anklager Louise Nielsen ikke præciseret den ellers meget upræcis sigtelse mod opfinderen. Det kunne tyde på, at politiet ikke har tilvejebragt afgørende detaljer om den påståede forbrydelse.

Samtidig mangler politiet et af de vigtigste elementer i en drabssag, nemlig et lig. Det har man ikke fundet. I hvert fald har man ikke fortalt det til offentligheden.

Inden Kari Sørensens dørlukning fortalte Betina Hald Engmark, at hendes klient har et oprigtigt ønske om at afgive forklaring for åbne døre. Ikke mindst på grund af den opmærksomhed, som sagen har nydt i de seneste dage.

Desuden - og det må jo siges ikke at være uvæsentligt - så nægter Peter Madsen sig skyldig og ønsker derfor at offentligheden skal høre hans side af sagen.

Visse oplysninger har politiet fremskaffet i løbet af lørdagen. Det er nemlig de oplysninger, som har dannet baggrund for dørlukningen.

Men hvad oplysningerne går ud på, står hen i det uvisse. Louise Nielsen fik nemlig overbevist Kari Sørensen om, at også de oplysninger skulle fremlægges for lukkede døre.

Det kalder man dobbeltlukkede døre, og det er et indgreb i den offentlighed, der som udgangspunkt omgærder retsplejen, som anvendes forholdsvist sjældent. For eksempel i sager om bandekriminalitet med mange gerningsmænd.