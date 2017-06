Dommer: Politikeres krav til skattegranskere er urealistiske

Hver en sten kan ikke vendes af en undersøgelseskommission i sagen om Skats skandaler, hvis politikerne samtidig ønsker et ordentligt resultat inden for en rimelig tidshorisont.

- En undersøgelse, som den der fremgår af den politiske debat (...) er i mine øjne ikke realistisk, skriver Mikael Sjöberg blandt andet.

Over for Ritzau uddyber han:

- Som dagene går, synes jeg, at der er flere og flere ting, som politikerne ønsker undersøgt.

Og det er i de i deres gode ret til, understreger dommerformanden.

- Men der føler jeg bare, at jeg bliver nødt til at sige til dem, at der er grænser for, hvad en enkelt kommission overhovedet kan menneskeligt undersøge, siger Mikael Sjöberg.

- Debatten tyder på, at man tror, man kan få alt undersøgt på ingen tid. Det ved vi, at det kan man ikke, tilføjer han.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har sammen presset regeringen til at gå med til at nedsætte en undersøgelseskommission.

Og senest har de to partier krævet, at der foreligger et kommissorium senest 1. juli. Kommissoriet danner rammen for kulegravningen af Skat.

Men der er ifølge dommerformanden alt for mange krav til, hvad der skal stå i teksten.

Prikken over i'et, som fik Mikael Sjöberg til tasterne, var historien om en 67-årig skattemedarbejder.

Han er varetægtsfængslet under mistanke for at have bedraget Skat for 37 millioner kroner i 2007, ligesom han er sigtet i forbindelse med skandalen om udbytteskat. Det er dog kommet frem, at han allerede var i Skats søgelys i 2011.

- Da historien om ham kom frem, og hans gøren og laden pludselig også skulle inddrages i skattekommissionen, tænkte jeg: Nu er det altså på tide at sige, at hvis man breder sig for vidt, får man også et resultat, som ingen kan håndtere, siger Mikael Sjöberg.

Dommerformanden har desuden betænkninger, når det kommer til S og DF's ønske om, at kommissionen samtidig skal komme med delrapporteringer.

For det første er det en tidsrøver, påpeger han.

Og hvis det ender med, at kommissionen skal lave delkonklusioner, hvor den skal oplyse, hvad den drager ud af afhøringerne, kan det ikke undgå at få konsekvenser for de videre undersøgelser.

Folk som omtales undervejs vil ikke udtale sig fremover på grund af deres egen retssikkerhed, påpeger han.

- Det kan skade hele undersøgelsen, siger Mikael Sjöberg.

Det velmenende råd lyder derfor:

- Hvis man ønsker en præcis undersøgelse, skal man lave et meget, meget præcist kommissorium, som koncentrerer sig om relativt få personer, relativt få bisiddere og relativt få emner.