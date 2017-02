Dommer: Kundby-pige er ikke færdig med bombeplaner

16-årig pige er fængslet, fordi dommer ser risiko for, at hun igen vil forberede en terrorhandling.

I hvert fald har en dommer i Holbæk vurderet, at der er en risiko for, at pigen igen vil forsøge at begå en terrorhandling, hvis hun løslades.

Mediet har fået delvis aktindsigt i rettens kendelse om fængsling fra 9. januar.

Heraf fremgår det, at dommeren henviser til to bestemmelser i retsplejeloven.

Den ene drejer sig om, at der er "bestemte grunde til at frygte", at en sigtet på fri fod vil begå en ny lovovertrædelse.

Dette kaldes gentagelsesrisikoen.

Desuden mener dommeren ifølge nordvestnyt.dk, at pigen på fri fod kan tænkes at ville ødelægge politiets efterforskning - for eksempel ved at påvirke vidner.

Hos anklagemyndigheden ønsker senioranklager Peter Ahleson ikke at kommentere begrundelsen for fortsat varetægtsfængsling.

Det har tidligere været fremme i pressen, at pigen blev radikaliseret i løbet af ganske kort tid.

I løbet af blot en måned fik hun kontakt til yderliggående personer, har TV2 fortalt.

I sommeren 2015 var hun på ferie i Tyrkiet, og i løbet af efteråret begyndte hun at tale mere og mere om islam. Hun begyndte at komme i en moské og konverterede, har en veninde fortalt TV2.

Anklagemyndigheden hævder, at hun planlagde bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle i januar 2016 og mod den jødiske Carolineskolen i København i februar 2016.

Anholdelsen og fængslingen skete i januar sidste år.

Pigen er under fængslingen anbragt på en lukket institution. Ifølge anklageskriftet overfaldt hun sidste sommer en pædagog.

Med et hjemmelavet stikvåben, som var fremstillet af knust glas fra et spejl, blev pædagogen stukket i maven.

Hvordan pigen stiller sig til anklagerne, ønsker hendes forsvarer, advokat Mette Grith Stage, fredag ikke at udtale sig om.