Dommens dag for pædofil bagmand og voldtægtsforbryder

Forvaring indebærer, at man er indespærret på ubestemt tid. Det gør straffen til en af de hårdeste i landet.

Den ene sag drejer sig om en 50-årig mand fra Randers, der er dømt for at have begået seksuelle krænkelser mod fire børn i perioden 2008-2009.

Derudover har han som administrator orkestreret to pædofile netværk på internettet. Her var kravet, at brugerne skulle indsende selvproduceret børnepornografisk materiale, hvis de ville fortsætte som medlemmer.

På den måde skal han indirekte have medvirket til hundredvis af overgreb.

I Vestre Landsret blev den 50-årige jyde idømt fængsel i syv år i 2016, men anklagemyndigheden kræver, at dommen ændres til forvaring.

Landsretten lagde vægt på, at de groveste overgreb på børn ikke var foretaget af ham selv, men af andre personer efter hans tilskyndelse.

Blandt andet derfor var der ikke "fuldt tilstrækkeligt grundlag" for at give forvaring, lød det.

Anklageren mener dog, at der er en betydelig risiko for, at han gentager sine forbrydelser, som bør forhindres med en forvaringsdom.

En dom til forvaring forudsætter netop, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

Torsdagens anden sag i Højesteret omhandler en congolesisk hjemmehjælper, der i 2014 og 2015 jagtede og voldtog flere kvinder i det københavnske natteliv.

Han er skyldig i at have kidnappet og voldtaget tre unge kvinder, ligesom han forsøgte at gøre det samme mod to andre.

Den dengang 25-årige mand blev vurderet til at være så farlig for samfundet og sine medmennesker, at både Københavns Byret og Østre Landsret valgte at dømme ham til forvaring for at forebygge nye voldtægter.

Mandens forsvarer er gået videre til Højesteret med et krav om, at hans klient får en almindelig fængselsstraf.

I Danmark sidder omkring 70 mennesker i forvaring.