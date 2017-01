Dom om forsørgerpligt kan ende i landsretten

Advokater vurderer, at der er et godt grundlag for at anke byretsdom om forsørgerpligt for ugifte samlevende.

Men en anke af byrettens dom, som blev afsagt sidste uge, forudsætter dog, at sagsøgerne enten får fri proces - eller at der indsamles penge til at gennemføre sagen, lyder det.

I en mail oplyser Ewa F. Møller mandag, at sagsøgernes advokater mener, at der er et "godt grundlag" for at anke dommen fra Retten i Helsingør.

Byretten nåede frem til, at Folketinget har ret til at pålægge ugifte samlevende kærestepar at skulle forsørge hinanden.

Beskæftigelsesministeriet og tre kommuner blev frifundet.

I sagen havde tre kærestepar hævdet, at en omstridt lov om gensidig forsørgerpligt var et brud på grundloven.

Men retten valgte altså at frifinde myndighederne.

Det var den daværende S-R-SF-regering, som ændrede loven, sådan at ugifte samlevende par skulle forsørge hinanden.

Kontanthjælpen blev fjernet fra kvinder og mænd, hvis de levede sammen med én, som kunne forsøger dem.

Efter voldsom kritik blev lovændringen skrottet igen med virkning fra 1. januar 2016. Den holdt kun i to år.

Ikke desto mindre nåede mindst 7000 par at være omfattet af den omdiskuterede pligt.

Et nederlag til Beskæftigelsesministeriet og de tre kommuner havde angiveligt betydet, at landets kommuner måtte betale millioner tilbage til parrene. Men med nederlaget i byretten får de ingenting.

Under sagen har sagsøgerne hævdet, at den gensidige forsørgerpligt er i strid med grundlovens § 75 og § 73.

De handler henholdsvis om statens pligt til at forsørge borgere, der ikke kan klare sig selv, og om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Retten i Helsingør peger imidlertid på, at grundloven ikke indeholder et forbud mod, at der ved lov pålægges nogen en forsørgerpligt.

Kæresteparret Bo Lyngvig og Ewa Møller er et af de tre par, der har anlagt sagen.

Tilbage i 2014 mistede Ewa Møller sin kontanthjælp, fordi kommunen mente, at hendes kæreste med sin indtægt fra jobbet som produktionsleder skulle forsørge hende.