Dømte sidder længere bag tremmer end tidligere

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ifølge Mikael Sjöberg, der er landsdommer og formand for Den Danske Dommerforening, afspejler tallene, at domstolene lytter til politikerne, når de vedtager nye strafskærpelser.

- Det ligger os meget på sinde, at hvis Folketinget udtaler, at noget skal skærpes, så gør vi det - og vi bruger det faktisk også i vores præmisser i de enkelte domme, siger han til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Samtidig er antallet af afsoninger med fodlænke og antallet af samfundstjenestedomme steget. Førstnævnte fra 1694 i 2010 til 2900 i 2015. Sidstnævnte fra 3884 i 2010 til 4366 i 2015.

Formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye mener ikke, at de længere fængselsstraffe har en gavnlig effekt.

Han peger på, at jo længere tid folk sidder inde, desto sværere er det at få dem til at ændre adfærd, fordi de falder tilbage.

Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, mener, at det er en ærgerlig udvikling.

- Der er ingen som helst forskning eller dokumentation, der viser, at det hjælper at komme længere tid i fængsel. Tværtimod, siger han til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere udtalt, at han mener, at eksempelvis voldsforbrydere skal idømmes hårdere fængselsstraffe, end tilfældet er i dag. Socialdemokratiet har også give udtryk for, at udviklingen i straflængder for blandt andet vold er positiv.