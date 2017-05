Dødsulykke fører til kørekort for at sejle vandscooter

- Der skal være kørekort, når man sejler med vandscooter. Det kommer til at træde i kraft 1. januar 2018. Så må man ikke sætte sig i en vandscooter, før man har et vandscooter-kort, siger Brian Mikkelsen.

Han mødtes onsdag med justitsminister Søren Pape Poulsen (K), Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), direktør for By & Havn Jens Kramer Mikkelsen og Københavns Politi.

Københavns Politi øger i sommer sin patruljering i Københavns Havn med 50 procent. Det oplyser justitsministeren. Københavns Politi holder senere onsdag pressemøde om initiativet.

Initiativerne kommer, efter at to amerikanske kvindelige studerende for nylig blev dræbt i Københavns Havn. Deres båd blev ramt af en vandscooter i høj fart. Føreren sidder varetægtsfængslet sigtet for uagtsomt manddrab.

Der indføres også en "fornuftig" forsikring af vandscootere, oplyser Brian Mikkelsen.

- Så man er dækket, hvis der sker uheld, siger han.

Endelig skal en kampagne advare unge om faren ved vandscootere. Erhvervsministeriet og Justitsministeriet undersøger, om myndighederne skal kunne konfiskere vandscootere efter uforsvarlig sejlads.

- Det skal være muligt at konfiskere vandscooterne og hæve bødestraffen. Det er nogle af de ting, vi vil gøre, siger Søren Pape Poulsen.

- Det er vigtigt at minde om, at dét, der skete for nogle uger siden i København, var en ulovlig handling. Nu skal vi i højere grad komme efter dem, der bryder loven, siger han.

Frank Jensen glæder sig over, at straffen skærpes for at sejle ulovligt ind og lave "vanvidssejlads" i Københavns Havn.

- Så bliver det muligt at beslaglægge vandscooteren, siger overborgmesteren.