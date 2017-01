Dødfunden på fynsk strand er savnet mand fra Svendborg

Politiet bekræfter, at det var en 82-årig mand fra Svendborg, der søndag blev fundet død ved Rantzausminde.

Et lig blev søndag formiddag fundet på stranden ved Rantzausminde vest for Svendborg. Politiet havde efterfølgende en formodning om, at den dødfundne var en forsvundet 82-årig mand fra Svendborg.

Og efter at have identificeret personen kan Fyns Politi søndag aften bekræfte, at det er den savnede mand, der blev fundet død.