Dødelig fejlbehandling af børn skal udløse erstatning

Sådan lyder et forslag fra regeringen, som tirsdag skal igennem førstebehandling i Folketinget. Med opbakning fra Dansk Folkeparti ser forslaget ud til at være sikret flertal.

Det skal være muligt for forældre at få erstatning på 162.000 kroner, hvis de mister et barn som følge af en skade forårsaget i sundhedsvæsenet.

Forslaget bliver ifølge Kristeligt Dagblad mødt med bekymring af Gorm Greisen, der er formand for Det Etiske Råd og overlæge ved Rigshospitalets neonatalafdeling.

Her er han ansvarlig for at behandle nyfødte, der er syge eller er kommet for tidligt til verden.

- Det er principielt nyt, at man giver forældre, som har mistet et barn, økonomisk kompensation, siger han til avisen.

- Hvis man gør de efterladtes sorg op i penge, kan det føre til en forfladigelse af menneskelivet.

Fem til ti forældrepar om året oplever ifølge Patientforeningen at miste et barn under omstændigheder, der ved vedtagelsen af den nye lov vil føre til erstatning.

De har ofte ikke haft ret til at få den støtte, fordi udgifterne til begravelsen som regel er den eneste økonomiske omkostning for de efterladte. Her kommer beløbet dog sjældent over bagatelgrænsen.