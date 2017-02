Dobbeltuddannelse: Minister laver ikke flere smuthuller

Flere ingeniøruddannelser har ikke så lav ledighed for nyuddannede, at de undtages omstridt lov, siger Pind.

Det oplyser uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) på et samråd om loven om begrænsning af dobbeltuddannelser. Søren Pind har dog åbnet for at undersøge, om nye uddannelser kan komme på listen.

Det er særligt ingeniøruddannelser, der har været på tale, men nogle ingeniøruddannelser opfylder dog ikke kriterierne for stor mangel på arbejdskraft, siger ministeren.

- Positivlisten opdateres hvert andet år, så de uddannelser, vi taler om nu, vil kunne komme på listen senere, hvis de lever op til kravene der, siger han.

Debatten omkring den såkaldte positivliste blev startet af fagbladet Ingeniøren, der bragte en artikel om, at flere ingeniøruddannelser ikke stod på listen, selv om de er eftertragtede i erhvervslivet.

Det undrer folketingsmedlem Bruno Jerup (EL), at flere uddannelser ikke kan blive undtaget loven.

- Det virker meget ufleksibelt, at man har en positivliste, der kigger bagud, hvis man ønsker, at der skal ske nogle forandringer i de type uddannelser, man har, siger han under samrådet.

På samrådet blev ministeren generelt spurgte ind til loven, som oppositionen har døbt "uddannelsesloftet". Her svarede han følgende på et spørgsmål om, hvorvidt loven giver mulighed for, at man kan uddanne sig hele livet igennem. Her svarer Søren Pind:

- Efter en karensperiode kan man resten af livet tage en anden uddannelse, hvis det er det man vil, og man har kvalifikationerne til det.

- Det er et perspektiv om livslang læring, samtidig med at der er en respekt for, at uddannelse er en kostbar ting i et skattefinansieret samfund.

De Radikales uddannelsesordfører Sofie Carsten Nielsen, mener, at uddannelse er blevet en "brønd, der fiskes penge op ad, hver gang regeringen mangler penge til politi eller dagpenge".

- Vi vil og kan finde de penge et andet sted, siger hun.