Dna og mobilsnak er hovedbeviser i sag om bandeskyderi

Tre unge mænd i starten af tyverne sidder onsdag i Københavns Byret tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med skyderiet, hvor to blev ramt af henholdsvis tre og fem skud. Tre andre skulle ifølge anklagemyndigheden have været skudt. De tiltalte nægter sig skyldige.

Riccos Kaffebar på Amager var i skudlinjen i sommeren 2016 under et større formodet bandeopgør, der involverede mere end 12 skud.

Ofrene har ifølge politiet formentlig tilknytning til den hedengangne gruppering Holmbladsgadebanden. Banden eksisterer ikke længere, men er blevet en del af den berygtede bande Loyal To Familia.

Politiet har tidligere meldt ud, at de tiltalte i større eller mindre grad har tilknytning til den rivaliserende bandegruppering "Urbanplanen", opkaldt efter et boligområde af samme navn.

Anklagemyndigheden mener dog at kunne bevise de formodede gerningsmænds skyld.

Især skal en halsedisse, fundet med krudtpartikler og dna-spor fra en af de tiltalte, fungere som hovedbevis i sagen, fortæller anklager Rasmus von Stamm onsdag i retten.

Halsedissen blev fundet i en efterladt Suzuki Swift i et buskads i Kongelunden på Amager. Politiet mener på baggrund af videoovervågning, at der er tale om samme bil, som befandt sig nær kaffebaren på gerningstidspunktet.

Også en blå VW Polo er sat i forbindelse med skyderiet. To af de tiltalte har erkendt, at de har kørt i bilen. Men det ligger fast, at hverken de eller Poloen ikke var i nærheden af kaffebaren, da der blev skudt. Det viser videomateriale i sagen.

Anklagemyndigheden mener dog, at Poloen er blevet brugt til at sondere området forud for skyderiet, og at personer i Poloen og den hvide Suzuki Swift har været i telefonisk kontakt.

Politiet har fundet frem til, at der er blevet ringet mellem to telefoner af mærket Bird, og mener, at telefonerne har været i hver deres bil. Telefonerne er dog aldrig fundet, og de tiltalte nægter at have noget med dem at gøre.

De tiltalte blev først anholdt i december i forbindelse med en større politiaktion mod det københavnske bandemiljø. De har siddet varetægtsfængslet siden.

Selv om de tiltale og ofrene angiveligt har bandeforbindelser, så har anklagemyndigheden dog ikke valgt at tage straffelovens skærpende bestemmelse om bandekriminalitet i brug.

Bestemmelsen gør det muligt at fordoble straffen for for eksempel skyderi mellem to grupperinger, hvis det kan bevises, at kriminaliteten sker som et led i konflikten.

Der forventes dom i sagen mod de tre sidst i oktober.