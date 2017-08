Djøf: Minister har sovet i timen i sag om udflytning af job

Innovationsminister Sophie Løhde (V) blev overrasket, da retten tirsdag dømte til fordel for et HK-medlem i en sag om udflytning af statslige arbejdspladser.

Det kommer bag på juridisk chef i Djøf Rami Christian Sørensen, at ministeren havde forventet et andet udfald.

Ifølge Rami Christian Sørensen er det ganske almindeligt, at man varsles, hvis der er væsentlige ændringer ved ens job. Dommens udfald kommer derfor slet ikke bag på ham.

- Jeg synes slet ikke, at sagen burde være kørt fra statens side. Moderniseringsstyrelsens egen vejledning beskriver fint, at det ikke er noget, man skal finde sig i som medarbejder, siger han.

Og problematikken er langt fra ny.

Rami Christian Sørensen anslår, at de alene ved Djøf har haft i omegnen af 40-50 lignende sager. Ingen af dem kom for retten, fordi arbejdspladserne hver gang erkendte, at der var tale om ændringer i arbejdsvilkårene.

Derfor finder han det også problematisk, at Statens Administration vurderede, at 80 minutters ekstra rejsetid om dagen ikke er væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene.

- Medarbejderne er ikke bare brikker, man kan rykke rundt med, som man vil. Der er nogle retssikkerhedsgarantier, der skal være på plads, siger han.

Retten i Randers dømte til fordel for en regnskabsmedarbejder i Statens Administration. Hun havde fået en ekstra transporttid på 80 minutter, efter hendes stilling blev rykket fra Viborg til Hjørring.

Det skete som led i udflytningen af statslige arbejdspladser, som regeringen vedtog i 2015.

På trods af den ekstra transporttid blev hun ikke opsagt. Medarbejderen lagde sag an, fordi hun ville miste retten til fratrædelsesgodtgørelse, dagpenge og løn under opsigelse, hvis hun selv sagde op.

Fagforeningen HK har til Politiken sagt, at de var "meget tilfredse" med resultatet, som blev betegnet som "en stor sejr".

At man har rettens ord for, at staten ikke frit kan flytte med medarbejdere kan få betydning for mange andre statsligt ansatte, der bliver berørt af udflytningen, vurderede HK i samme forbindelse.

Over 2000 statslige arbejdspladser er allerede blevet flyttet, mens over 1000 endnu mangler.