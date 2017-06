Djøf: Grundig undersøgelse af Skat kan hæmme genopbygning

Partierne på Christiansborg er fredag blevet enige om et kommissorium for en kommission, der skal undersøge forholdene i Skat. Fagforeningen Djøf er repræsentant for mange af de embedsmænd, der skal afgive forklaring.

Her læser man politikernes arbejde med skepsis. Formand Lisa Herold Ferbing frygter, at politikerne har sluppet en bunke af tidskrævende opgaver løs på embedsmænd, der burde bruge deres tid på at opbygge et nyt skattevæsen.

- Mange af de mennesker, der bliver berørt, er de mennesker, der skal bygge skattevæsnet op fra grunden. Der kan det godt blive belastende. Jeg er nervøs for, at det vil flytte fokus fra den vigtige opgave, siger hun.

Tidligere har Dommerforeningen udtrykt skepsis over, at kommissoriet har meget få afgrænsninger. Den bekymring deler Lisa Herold Ferbing. For det betyder, at mange forskellige dele af Skat skal afgive forklaringer.

- Jeg kan have den bekymring, at det her ser ud til at tage rigtig lang tid og trække rigtig mange ressourcer, siger Lisa Herold Ferbing.

- Jeg tænker på de mange ledere og medarbejdere, som kan forvente at møde op i kommissionen. Før man møder op i en sådan kommission, skal man bruge en del tid på at læse op på det her materiale.

Politikerne på Christiansborg har heller ikke afgrænset, hvor lang tid kommissionen må være om at blive færdig.

Det har fået kritik fra Dommerforeningen, fordi det kan være betænkeligt retssikkerhedsmæssigt. Djøf bekymrer sig for de embedsmænd, hvis rolle skal undersøges, uden deadline for, hvornår en afklaring falder.

- Det efterlader dem i en situation med uvished i fem-seks-syv-otte år, eller hvem ved hvor længe. Når den her slags eller retssager trækker ud i mange år, berører det dem, der er involveret, siger Lisa Herold Ferbing.

- I mange år lever de et liv med det her hængende over hovedet. Hvad bliver resultatet? Bliver jeg ramt på mit job? Det er jo familier, der skal leve under den usikkerhed.