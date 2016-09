Direktør var fuld under formodet bombetrussel mod SAS

50-årig mand kaldte stewardesse for "bitch" på flytur. Men han nægter at have truet med at bombe SAS.

Tirsdag er manden ved Københavns Byret tiltalt for at fremsige truslen mod flyselskabet.

En svensk stewardesse fortæller i retten, at han var vred og mente, at han fik dårlig service. Manden spurgte hende blandt andet, om hun vidste, hvem han var.

- Han sagde, ved du, hvad jeg kan gøre? Jeg kan betale en million dollar og bombe SAS, siger hun i retten.

Den 50-årige mand fortæller selv, at han er direktør for en virksomhed, der sælger møbler og var på forretningsrejse.

Han indrømmer, at han kaldte en stewardesse for en svensk "bitch" og bad en anden om en liste over besætningens navne for at klage over dem.

Men han siger, at han ikke kom med nogen bombetrussel.

- Jeg har ikke sagt det. Det er helt sikkert. Jeg sagde, at selv hvis jeg får en million dollar, ville jeg ikke flyve med SAS igen, siger han i retten, hvor også hans kone er til stede.

Manden havde været på forretningsrejse i Shanghai med to kolleger, og på turen mod Kastrup blev der drukket en del alkohol.

De tre mænd gik også i gang med at drikke en risvin, som de selv havde medbragt. Det fik en stewardesse til at bede dem aflevere vinen og ransage deres tasker for yderligere alkohol.

Kort forinden var de blevet nægtet mere at drikke på flyrejsen.

Det faldt ikke i god jord hos den 50-årige forretningsmand og førte ifølge de to stewardesser, der vidner i retten, til, at manden fremsagde truslen.

Manden fik også en advarsel på grund af sin opførsel, efter at han havde været i kontakt med flere besætningsmedlemmer.

En af mandens kolleger spurgte imidlertid også en dansk stewardesse, hvad den 50-årige direktør havde gjort forkert.

- Jeg forklarede, at han kom med en bombetrussel, hvortil manden svarede, at det bare var for sjov, siger den danske stewardesse med henvisning til, at det rent faktisk var det, som manden havde ytret.