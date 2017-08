Direktør får fransk undskyldning efter fyring af dansk model

Dagen inden et stort modeshow for Louis Vuitton i Japan fik den danske model Ulrikke Høyer besked på at faste og kun drikke vand i 24 timer. Den franske modegigant mente nemlig, at hun "var for stor".

Kort efter blev hun sendt hjem og kom ikke til at gå showet alligevel.

Sagen har siden vakt stor opsigt både i Danmark og i udlandet. Den har endda fået den franske ambassadør i Danmark, François Zimeray, til at komme med en undskyldning.

Det fortæller direktøren for 2 PM Management, som er det modelbureau, Ulrikke Høyer er tilknyttet.

- Jeg fik en invitation fra ambassaden, om jeg havde lyst til at komme til frokost hos ambassadøren. Så var jeg godt klar over, at det handlede om Louis Vuitton, fortæller direktør Peter Damgaard.

Frokosten fandt sted i juli på den franske ambassade ved Kongens Nytorv i København.

- Han endte med at sige, at han var ked af det på Frankrigs vegne, og at jeg skulle hilse Ulrikke. Han ville også gå tilbage til sit bagland og referere vores samtale, siger Peter Damgaard.

Tynde modeller og urealistiske skønhedsidealer er allerede et stort fokus i Frankrig.

I maj trådte en ny lov i kraft, som pålægger modeller at kunne fremvise en lægeattest for at sikre, at de ikke er for tynde.

Sagen har også ført til, at den danske sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), i maj sendte et brev til Louis Vuitton.

Heri pointerede hun, at modegiganterne skal forstå, at de har et stort medansvar for, hvordan unge piger ser på sig selv.

Louis Vuitton har efterfølgende sendt et brev til ministeren.

Her forklarer Michael Burke, som er administrerende direktør for Louis Vuitton, at årsagen til Ulrikke Høyers fyring udelukkende skyldtes, at det udtryk, som tøjet skulle give, ikke passede til hende.

Han skriver også, at da showet ikke fandt sted i Paris, havde Louis Vuitton kun et lille hold af skræddere med. Derfor havde de ikke mulighed for at lave de nødvendige ændringer på tøjet.

Selv om Peter Damgaard og 2 PM Management frygtede, at facebookopslaget og kritikken af Louis Vuitton ville være enden på Ulrikke Høyers karriere, er det gået helt anderledes.

Det vidner om, at branchen er i forandring, vurderer Peter Damgaard.

- Branchen har altid været sådan, at hvis nogle råber op, så har man ikke længere brug for dem, fordi der er så mange andre at tage af, siger Peter Damgaard.

- Men der er kommet masser af opbakning, og Ulrikke bliver brugt endnu mere flittigt af mange andre modehuse.

Når den danske modeuge skydes i gang tirsdag, skal Ulrikke Høyer gå et modeshow for modefirmaet Ganni.