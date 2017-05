Direktør bevilgede millioner til eget projekt

Ole Wolf bevilgede 1,3 millioner til sit eget kulturprojekt i Horsens Kommune, mens han var konstitueret programdirektør for Aarhus 2017.

Han gav altså et milliontilskud til et projekt, hvor han selv var juridisk og økonomisk ansvarlig hos Horsens Kommune. Fondsmillionerne havde han råderet til som programdirektør for Aarhus 2017.

Tilskuddet sker i et bevillingsbrev, hvor programdirektøren Ole Wolf skriver til sig selv og giver 1,3 millioner kroner til sit eget projekt, Urban Lab, der er et projekt for moderne bymiljøer.

"Kære Ole Wolf" indledes brevet med overskriften "Bevilling fra Fonden Aarhus 2017."

Brevet bliver derefter underskrevet "Med Venlig Hilsen Ole Wolf, konstitueret programdirektør." Endeligt ønsker han sig selv en glædelig jul.

Da Ole Wolf som programdirektør har ret til at indgå kontrakter, så er det, ifølge fondsloven, ulovligt at være inde over sine egne projekter.

Det forklarer professor i selskabs- og fondsret, Søren Friis Hansen, Copenhagen Business School.

Det ville nemlig ifølge professoren kunne medføre, at "direktører kunne forhandle kontrakter med sig selv og tidoble deres egen løn".

- Han må simpelthen ikke være inde over sine egne projekter. Det er slet og ret ulovligt og i strid med loven.

- Den sikreste måde at gøre den bevilling lovlig, er, hvis den var godkendt af bestyrelsen - og endda kun de medlemmer af bestyrelsen, der ikke er i kommuner, hvor projektet finder sted, siger professoren til TV2 Østjylland.

Langt størstedelen af pengene i Aarhus2017-fonden stammer fra det offentlige, og det drejer sig i alt om 350 millioner kroner.

Men hvis pengene var givet uden om fonden - altså direkte fra det offentlige til projektet, så ville man aldrig kunne se et eksempel, hvor en person giver penge til et projekt, som han selv står i spidsen for.

Aarhus 2017 erkender, at brevet, der er et af 30 bevillingsbreve, som bærer Ole Wolfs underskrift, får det til at se ud, som om han har bevilget penge til sit eget projekt.

De siger dog, at reelt var alle projekter godkendt af administrerende direktør i Aarhus 2017 Rebecca Mathews.

I en mail skriver Ole Wolf, der i dag er tilbage i sit arbejde som konsulent i kulturforvaltningen i Horsens Kommune, at han ikke kan se problemet.

Han forklarer, at det var Rebecca Matthews, der besluttede bevillingen, og hans navn stod på som afsender ved en fejl.