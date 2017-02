Direktør: Forsikringer får syge hurtigere på benene

Udviklingen er et udtryk for, at borgerne tager ansvaret for deres helbred i egne hænder, mener direktør i Danica Pension Lars Ellehave-Andersen.

Danica Pension tilbyder blandt andet sundhedsforsikringer.

Og forsikringerne konkurrerer ikke med behandlingstilbuddene i det offentlige sundhedsvæsen, men skal ses som et supplement, lyder det fra direktøren.

- Det er et spørgsmål om at se sundhedsforsikringer i sammenhæng med det udbud, som det offentlige har. Sundhedsforsikringer kan ofte hurtigere hjælpe folk tilbage til arbejdet, siger Lars Ellehave-Andersen.

Han påpeger, at sundhedsforsikringer foruden operationer og behandlinger af allerede syge patienter giver adgang til forebyggende behandlinger hos blandt andet fysioterapeuter og kiropraktorer.

- Danskerne tager i større og større grad ansvar for deres egen sundhed. De vil gerne sikre sig, at de forbliver raske og kommer hurtigere tilbage i arbejde, siger Lars Ellehave-Andersen.

Over 1,8 millioner danskere har en privat sundhedsforsikring, viser tal fra Forsikring & Pension ifølge Jyllands-Posten. Langt de fleste forsikringer er tegnet af private virksomheder, der tilbyder dem til deres medarbejdere.

Lars Ellehave-Andersen afviser, at de borgere, der har privatforsikret deres helbred, "springer køen over".

- Det handler jo bare om, at de tager ansvar for deres egen sundhed. Ligesom man tager ansvar for sin økonomi ved at spare ekstra op til sin pension, hvis man ikke alene vil leve af sin folkepension.

- Vi har et offentligt velfærdssystem, som giver en rigtig god bund og en sikkerhed for, at alle danskere får den behandling, som de skal have. Og så er der nogle, der vælger at forsikre sig ekstra, siger Lars Ellehave-Andersen.

60 procent af pengene i de private sundhedsforsikringer udbetales til operationer. 21 procent går til behandlinger som kiropraktik og fysioterapi, mens 16 procent af udgifterne går til psykiatrisk og psykologisk behandling.