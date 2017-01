Dimitri Romanoff er død, 90 år. Han stammede fra Rusland og skulle det utænkelige ske, at zardømmet var blevet genindført i Rusland, ville han have været nummer to i arvefølgen. Dimitri Romanoff spillede en hovedrolle i genbegravelsen af kejserinde Dagmar i 2006.

Dimitri Romanoff er død - 90 år

Dimitri Romanoff stammede fra Rusland, og skulle det utænkelige være sket, at zardømmet var blevet genindført i Rusland, ville han have været nummer to i arvefølgen. Nummer et var hans storebror, Nikolai.

Deres far flygtede under revolutionen sammen med kejserinde Dagmar og andre adelige.

Sammen tog de to brødre i slutningen af 1990'erne initiativ til, at enkekejserinde Dagmar skulle genbegraves i Sankt Petersborg ved siden af hendes mand, zar Alexander III. Det havde hun inden sin død udtrykt ønske om.

Det skete i 2006, hvor hendes jordiske rester kom ud på en lang rejse fra Roskilde Domkirke til Sankt Petersborg. Om bord på skibet var blandt andre Dimitri Romanoff.

Selv blev han født i Frankrig og tilbragte en del år i Italien. I slutningen af 1950'erne forelskede han sig i den danske kvinde Jeanne von Kauffmann, som han levede med indtil hendes død.

Siden giftede han sig med Dorrit Reventlow.

I 32 år arbejdede Dimitri Romanoff for Handelsbanken - senere Danske Bank - som sprogkyndig i udlandsafdelingen.

Trods den stærke russiske tilknytning var det først efter sin pensionering i 1993, at han for alvor begyndte at interessere sig for sine forfædre.

Dimitri Romanoff boede det meste af sit liv i Rungsted nord for København.