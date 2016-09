Det er længe siden, at Yahya Hassan sidst har stået på scenen. Han har været varetægtsfængslet siden en skudepisode i marts i Aarhus. Fredag er han idømt fængsel i et år og ni måneder (arkivfoto). Foto: Free/Flindt Mogens

Digter skal i fængsel for skud mod 17-årig mand

Retten i Aarhus idømmer Yahya Hassan fængsel i et år og ni måneder for at have såret en ung med pistolskud.

Danmark - 16. september 2016 kl. 13:04 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digteren Yahya Hassan er ved Retten i Aarhus fredag blevet idømt fængsel i et år og ni måneder for at have affyret skud mod en 17-årig mand. Retten afviser digterens forsvar om, at han handlede i nødværge, da han affyrede en pistol 20. marts ud for Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

På hensynsløs måde udsatte Yahya Hassan andre for livsfare, da han besluttede at skyde, fastslår retten. Derimod frifindes han for anklagen om bevidst at ville såre den 17-årige, der blev ramt i låret og foden. Den landskendte digter er desuden idømt en bøde på 40.000 kroner, ligesom bil og motorcykel konfiskeres. Endelig frakendes han retten til at køre bil og motorcykel på grund af sin opførsel i trafikken. Offeret skal have 1848 kroner. Hassan har været varetægtsfængslet siden 21. marts, men dommer Bodil Ruberg afviser at sætte digteren på fri fod. Under sagen har senioranklager Lars Jørgen Petersen krævet en straf på fængsel i tre år. Anklageskriftet var alenlangt og handlede også om en stribe andre lovovertrædelser af for eksempel færdselsloven. Yahya Hassan har under sagen sagt, at han var under pres, var truet og blev provokeret, da han affyrede pistolen. En videooptagelse er et af de vigtigste beviser i sagen. Her kan man høre den 17-årige sige: "Kom nu, Yahya, skyd!". Forsvareren har hævdet, at Hassan blot skød for at skræmme - og at han handlede i nødværge. Retten afviser påstanden. Hassan var ikke udsat for et overhængende angreb, som nødvendiggjorde brug af pistolen. Yahya Hassan blev landskendt efter en digtsamling udsendt af forlaget Gyldendal. De rå beskrivelser af en opvækst præget af vold, svigt og kriminalitet er angiveligt trykt i et oplag på 120.000. Ordene skrevet i versaler har også vakt opmærksomhed ud over landets grænser. I lange perioder har Hassan været under politibeskyttelse på grund af trusler.