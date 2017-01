Det skal straffes hårdere at bruge skydevåben

Straffen for brug af skydevåben skal hæves, og der skal sættes en stopper for generende rockerborge.

Den går under navnet "Bander bag tremmer" og bliver fremlagt på et pressemøde klokken 12.30 lørdag i forbindelse med regeringsseminaret på Tøystrup Gods ved Ryslinge.

Som et led i bandepakken vil Pape blandt andet hæve straffen for brug af skydevåben i det offentlige rum med 50 procent. Det kunne DR berette torsdag aften.

- Vi foreslår, at hvis man anvender skydevåben i forbindelse med kriminelle forhold, så bliver der lagt 50 procent oveni straffen, sagde Søren Pape Poulsen til DR.

Ministeren har også lagt op til, at kommuner skal have mulighed for at forbyde, at ejendomme bruges som samlingssted for rockere, hvis naboerne oplever gener eller utryghed.

- Hvis kommunen først beslutter, at her kan man ikke forsamles, og det fortsætter, kan man enten som ejer eller lejer blive straffet, sagde Søren Pape Poulsen 12. januar til Ritzau.

Hvad straffen skal være bliver fremlagt i den samlede rocker- og bandepakke.