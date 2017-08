Det koster 14 milliarder at slippe af med husdyr-MRSA

Det skete, efter at der havde været stor politisk debat om bakterien. Den er en trussel for syge og svagelige, men er sjældent årsag til alvorlig sygdom hos sunde og raske mennesker.

MRSA har fået lov at sprede sig i Danmark. Og udgangspunktet for at bekæmpe bakterien er blevet forringet gennem årene.

Derfor vil det koste cirka 14 milliarder kroner helt at udrydde husdyr-MRSA i Danmark. Sådan som det er sket i Norge.

Forskellen er, bemærker ekspertgruppen, at Norge gik i gang med "saneringsinitiativer", da kun få besætninger var smittet. I Danmark er det som nævnt næsten alle besætninger.

De 14 milliarder kroner er udtryk for konservativt skønnede beregninger.

- En sådan løsning må opvejes mod den samlede risiko, husdyr-MRSA udgør for folkesundheden, skriver eksperterne.

Husdyr-MRSA er et problem i det danske sundhedsvæsen, fastslår ekspertgruppen. Sundhedsvæsenet bruger betragtelige ressourcer på at forebygge spredning af bakterien.

Det vigtigste fokuspunkt her og nu er ifølge eksperterne at begrænse risikoen for at bære husdyr-MRSA fra svinestaldene ud i samfundet.

- Man skal med andre ord tilstræbe, at færre mennesker bliver bærere af husdyr-MRSA, og at færre dermed kan bære det ind på sygehuset til syge og svagelige personer, skriver eksperterne.

Selv om der kan være MRSA-bakterier i kød, vurderer eksperterne, at der er begrænset risiko for at mennesker kan blive smittet den vej.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at ejerne af svinestaldene skal forpligtes til at etablere bad ved staldene. Og de anbefaler øget kontrol og oplysning.

Derudover opfordrer de til at øge overvågningen af spredningen til andre dyr end svin.

Og endelig ønsker de mere forskning. Blandt andet i alternativer til antibiotika. Og i hvorfor økologiske svin og frilandsdyr har en lav forekomst af MRSA.

Men helt centralt er, at der fortsat sker en reduktion i landbrugets brug af antibiotika, fastslår eksperterne. Særligt hos svineproducenterne.