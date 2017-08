Det Kongelige Teater revses for at uddele 19.000 fribilletter

Desuden har teateret ansat for mange topchefer, siger Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF).

Det Kongelige Teater kritiseres for fejlagtigt at opkræve gebyrer for billetter, uddele fribilletter i vidt omfang og udleje lokaler uden at sikre gennemsigtige priser.

- De følger ikke de generelle retningslinjer for topchefstillinger. Man har ikke rådgivet sig med Finansministeriet omkring det. Man har langt flere topembedsmænd, end man må formode til en institution af den størrelse.

- Det Kongelige Teater lider lidt under, at Kulturministeriet desværre også har svært ved at klare forvaltningen efter bogen, siger han.

Teateret burde have forelagt 28 ansattes kontrakter for Finansministeriet. Ministeriet skal godkende alle nye stillinger i lønramme 37, der svarer til kontorchefer og lignende.

Kritikken af teateret fremgår af beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2016.

Den er udarbejdet af Rigsrevisionen, der er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed.

Sidste år gav teatret uden lov fribilletter for cirka seks millioner kroner svarende til 18.985 billetter.

De er blevet foræret til medarbejdere, ansatte i Kulturministeriet, kunstnere, samarbejdspartner og gæster.

Et andet kritikpunkt er, at teatret sidste år indførte et ekspeditionsgebyr på 15 kroner i forbindelse med billetsalg, hvilket gav tre millioner kroner.

Men staten må ikke opkræve gebyrer, medmindre det fremgår af lov eller anmærkes på finansloven.

Teatret har indført gebyret som led i dets spareplan, der skyldes en faldende bevilling. Men det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende.

Ni millioner kroner tjente teatret på at leje lokaler til både erhverv og kunstneriske arrangementer. Der er givet tilfældige rabatter til lejerne, og teatret har ikke udarbejdet dokumentation for dets priser.

Ifølge reglerne skal statslige virksomheder dog udarbejde et regnskab og følge reglerne for prisfastsættelse.

Teateret modtager typisk billetter til nogle af lejernes forestillinger i forbindelse med, at lokalerne lejes ud.

Eksempelvis modtog teatret 233 billetter til 33 forestillinger med "Dirty Dancing" sidste år.

Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende.