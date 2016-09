Artiklen: Det Hvide Hus roser Danmark for at fjerne kemiske våben

Det Hvide Hus roser Danmark for at fjerne kemiske våben

- Vi værdsætter den vigtige rolle, som Danmark har ydet maritimt for sikkert at fjerne kemikalier fra Libyen, lyder det i en erklæring fra Ned Price, talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd.

Kemikalierne fragtes nu til Tyskland, hvor de skal destrueres.

To danske skibe har været med til at fjerne resterne af et kemisk våbenlager i Libyen, og missionen er tæt på at være afsluttet.

Det er gået hurtigt og effektivt med at fragte containere med kemiske stoffer væk fra Libyen, har flotilleadmiral Torben Mikkelsen tidligere sagt.

Han er om bord på et af de to danske skibe, der lige nu sejler de kemiske stoffer mod Tyskland.