Derfor vil Thulesen have garanti frem for udlændingeaftale

Alligevel efterlyser DF-formand Kristian Thulesen Dahl nu en garanti fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, for at der fremover skal være styr på indvandringen.

Før næste folketingsvalg bør særligt Mette Frederiksen give en klar garanti for, at De Radikale holdes helt uden for indflydelse på udlændingepolitikken, mener Thulesen Dahl:

- Jeg tror kun, det kan løses ved, at Socialdemokratiet gør det fuldstændigt krystalklart over for danskerne, at De Radikale ikke igen får indflydelse på indvandringspolitikken, siger Kristian Thulesen Dahl til pressen ved DF's årsmøde i Herning.

Spørgsmål: Før valget i 2011 gav Helle Thorning-Schmidt og Henrik Sass Larsen også garantier for, at De Radikale ikke ville få indflydelse. Alligevel lavede Thorning-regeringen ifølge Morten Østergaard 45 lempelser af udlændingepolitikken. Hvorfor er garantier så nok nu?

- Det er fordi, at Socialdemokratiet nu gør rigtig meget for demonstrere over for danskerne, at de rent faktisk har flyttet sig i indvandringsspørgsmålet. Derfor må vi tage det for gode varer, hvis det kommer fra en ny socialdemokratisk formand.

Spørgsmål: Før valget i 2011 var det en socialdemokratisk dødssynd at skære i efterløn og dagpenge. Alligevel overtog man både dagpenge- og efterlønsreformen efter valget, fordi De Radikales mandater var afgørende. Det kan vel ske igen på udlændingepolitikken, hvis De Radikales mandater bliver afgørende?

- Det er det, vi skal bruge vores kræfter på at forhindre frem til næste valg. Meget af vores mission går ud på at sikre, at det primært er tre partier i Folketinget, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som samarbejder om de her ting.

- Liberal Alliance skal ikke have det afgørende ord på skattepolitikken. Og De Radikale skal ikke have det afgørende ord på udlændingepolitikken.

Spørgsmål: Det virker, som om du har opgivet muligheden for at lave et forlig eller en aftale, der kan binde partierne til en bestemt udlændingepolitik?

- Ja, men det er fordi, at jeg har fulgt udlændingepolitikken igennem mange år. Og det er sigende, at tingene har flyttet sig rigtig meget.

- Der er ting, som vi nu har mulighed for, som vi ikke troede var mulige for få år siden. Det er svært at tage højde for det i en aftale.

- Så det har fordele at indgå forlig på nogle områder, men det har også ulemper i forhold til vores egen mulighed for at agere, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han peger på, at DF brugte muligheden for at handle frit i foråret, da man fra Folketingets talerstol overraskende sagde nej til at stemme for tildeling af flere statsborgerskaber.

Det kunne DF gøre netop, fordi man ikke havde indgået et forlig, fremhæver Thulesen.