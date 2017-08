Der er anmeldt skyderi på Mimersgade i København

Ifølge politiet er det umiddelbart en knallert, der er anvendt.

Skyderiet er endnu et i en lang række af skyderier, som mistænkes at have rod i bandekonflikten. Senest var der to skyderier lørdag aften. Her blev to tilfældige mænd ramt.

Siden en vildfaren kugle ramte en sofa i en lejlighed på Lundtoftegade i København 8. august, har der ikke været en eneste aften, hvor Københavns Politi ikke har måttet rykket ud til en anmeldelse skyderi.

De mange skyderier har både fået politi og politikere til at opruste mod banderne. Blandt andet er der oprettet en visitationszone, politiet har indsat en mobil politistation.

Regeringen vil også have hæren til at aflaste politiet, så der er flere til at tage sig af bandekonflikten i Aarhus og København.