Den kolde sommer går ud over vinbønders druehøst

- Det ser ikke for godt ud i år. Den kolde forsommer gør, at druernes udvikling er meget forsinket, og derfor kan vi få udfordringer med at få høsten modnet, siger sekretariatsleder i Danske Vingårde Svend Aage Hansen til Ritzau.

Sommerens regn, blæst og lave temperaturer betyder, at de danske vinbønders druer er langsomme om at blive modne. Det går ud over årets vinhøst, skriver DR P4 København.

Han vurderer, at det manglende sommervejr vil betyde, at høsten bliver mellem 20 og 25 procent mindre.

Vinbønderne har dog ikke de samme udfordringer som frugtavlerne. Det kolde forår med frost har ødelagt både bær, æbler og pærer.

På vingårdene er der til gengæld masser af druer. Men hvis de ikke snart begynder at modne, risikerer de at falde af.

- Vi kan stadig være heldige. Sidste år havde vi en bragende varm august og september, som gjorde, at vores druer alligevel blev supergode. Men det kræver altså, at vi får noget varme nu, siger Svend Aage Hansen.

Som vinbonde i Danmark må man være indstillet på, at vejret ikke altid er med én.

- Vi var glade sidste år, hvor vi fik nogle fortrinlige druer, men så må vi jo tage øretæverne i år, siger Svend Aage Madsen.

Vinbonden Miriam Arcerito, der har tre hektar vinmarker ved Avedøre, fortæller til DR P4 København, at hendes drueklaser er meget underudviklede.

For at have nok blade per klase er hun nødt til at tynde ud i druerne, og det kommer til at betyde noget for høsten.

- Jeg må forberede mig på, at jeg ikke får så stor en høst i år, siger Miriam Arcerito.

Hun har dog ikke tabt modet til trods for den svingende danske sommer.

- Hvis jeg gerne vil lave vin i Danmark, så er det her de faktorer, jeg må gøre det efter. Jeg synes også, det er livsbekræftende, at jeg ikke kan styre alting, siger hun.