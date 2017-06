Den Lille Havfrue udsat for hærværk igen

For et par uger siden, 30. maj, var det rød maling, der blev hældt ud over Den Lille Havfrue i København.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen.

- Vi er dernede med nogle teknikere, siger han og fortæller, at de inden for kort tid vil gå i gang med at vaske statuen ren igen.

Politiet mistænker en lyshåret pige for at have malet den ikoniske statue. Hun beskrives som en spinkel lyshåret pige på cirka 170 cm

Michael Andersen fortæller, at en anmelder så hende sidde og male på fortovet.

- På jorden stod "befri Abdulle", skrev politiet tidligere på Twitter.

Motivet til at male statuen rød i maj var politisk. Foran statuen blev der skrevet: "Danmark defend the Whales of the Faroe Islands"" (Danmark, beskyt Færøernes hvaler).

Den færøske tradition for grindejagt bliver voldsomt kritiseret af dyreaktivister.

Den røde maling blev fjernet samme dag ved hjælp af en højtryksrenser.

Det er langt fra første gang, at Den Lille Havfrue er blevet udsat for hærværk. Hun er blevet malet i flere farver og har haft nissehue, burka og fodboldtrøjer på gennem årene.

Statuen fra 1913 fik savet hovedet af i 1964 og igen i 1998. Hun har også fået savet sin arm af, og i 2003 sprængte ukendte gerningsmænd hende væk fra den sten, hun sidder på.