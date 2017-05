Den ikoniske statue "Den Lille Havfrue" ved Langelinie i København har tirsdag atter sin vante farve, efter at den natten til tirsdag blev udsat for hærværk med rød maling.

Politiet fik anmeldelsen om, at "Den Lille Havfrue" var blevet malet rød omkring klokken 6.30 tirsdag.

- Vi ved ikke, hvor længe den har stået med farven rød, men det er nok sket i løbet af natten, sagde vagtchef Thomas Tarpgaard tidligere tirsdag.

Politiet er nu i gang med efterforskningen for at finde gerningsmanden eller -mændene til hærværket.

Motivet til at male statuen rød er tilsyneladende politisk.

I forbindelse med hærværket er der foran "Den Lille Havfrue" skrevet: "Danmark defend the Whales of the Faroe Islands"" (Danmark, beskyt Færøernes hvaler).

På Færøerne er der tradition for grindejagt. Det bliver voldsomt kritiseret af dyreaktivister, og det tyder på, at hærværket kan have relation til den færøske tradition.