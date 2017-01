Demokrati for børn i vuggestuen vækker bekymring

I et nyt lovforslag lægges der op til, at børn i private pasningsordninger skal have "medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati". Bag forslaget står børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Loven skal, hvis den bliver vedtaget, gælde børn i privat dagpleje, private institutioner og dem, der bliver passet i hjemmet af en forælder eller en bedsteforælder. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Forslaget skal førstebehandles i folketingssalen tirsdag. Allerede inden lyder der dog skarp kritik fra den anden side af Christiansborgs mure.

Det statslige Børnerådet kalder det i et høringssvar "ude af proportioner", at demokrati skal være i fokus for børn helt ned til et- til toårsalderen.

- Det er fine principper, som vi alle er tilhængere af, men når det skal indføres på vuggestueplan, stiller vi os undrende over for det, siger Annette Due Madsen, psykolog og medlem af Børnerådet, til Kristeligt Dagblad.

- Et barn kan måske få lov til at vælge, om det vil have agurk eller tomat, men som udgangspunkt skal et barn ikke have medansvar i den alder. Små børns privilegium er netop, at de voksne tager ansvaret og beskytter dem, fordi de ikke selv er i stand til det, siger hun.

Børnerådet er politisk uafhængigt og arbejder for at sikre børn og unges rettigheder.

Af lovforslaget følger det, at godkendelsen af en pasningsaftale kan tilbagekaldes af kommunen, hvis kravene ikke efterleves.