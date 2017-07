Dement mand blev dræbt ved påkørsel af tog i Vestjylland

- Toget er på vej ind på Vemb Station, og så ser togføreren, at der ligger en mand tæt ved sporet. Toget er ved at bremse, men han kan ikke få hold i toget.

- Da toget når hen til ham, rejser pågældende sig op og bliver ramt af toget. Han er ved siden af sporet. Han bliver dræbt på stedet, siger vagtchef Henrik Nielsen.

Det er usikkert, hvorfor den ældre mand opholdt sig så tæt på skinnerne. Der er ifølge politiet tale om en tragisk ulykke.

Plejecenter Krohaven, hvor manden boede, er nabo til togstationen. De har oplyst til politiet, at de begyndte at lede efter ham, så snart de opdagede, at han var væk.

- Vi har godt nok et hegn omkring plejehjemmet, men det er lykkedes ham at åbne lågen og komme ud.

- Når først han er uden for plejehjemmets hegn, er det muligt at komme op på skinnerne, ligesom alle mulige andre kan, siger centerleder Anette Sørensen.

En af medarbejderne fik øje på den ældre mand og var på vej hen for at hjælpe ham, da den demente mand blev ramt af toget.

- Hun er selvfølgelig dybt påvirket - ligesom resten af personalegruppen. Det er jo noget af det værste, der kan ske for os, siger Anette Sørensen.

Plejecentrets medarbejdere vil få tilbudt krisehjælp.

Ifølge centerlederen har personalet fuldt kommunens instrukser og gjort, hvad man kunne for at undgå ulykken.

- Men sådan noget som det her giver selvfølgelig altid anledning til, at vi går vores instrukser igennem for at se, om vi kan gøre mere, end vi allerede gør, siger Anette Sørensen.

Toget kørte på strækningen mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn, og driften på strækningen var indstillet efter ulykken, men den er blevet genoptaget søndag aften.