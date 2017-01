Københavns Byret ventes torsdag eftermiddag at afsige dom i en sag mod tre drenge, der er tiltalt for at have begået et groft røveri hos en 82-årig mand i hans hjem i Kastrup.

Dement mand blev bundet til stol og stukket i ansigtet

Tre drenge på i dag 16 år er tiltalt for et groft hjemmerøveri. En af de anklagede kendte offeret i forvejen.

En 82-årig dement mand blev om morgenen 18. maj sidste år udsat for et brutalt røveri i sit hjem i Kastrup.

- Den her sag er exceptionelt alvorlig, siger anklager Søren Harbo torsdag i Københavns Byret.

På anklagebænken sidder tre 16-årige drenge fra Amager.

Den ene erkender at have været på adressen den morgen i maj, mens de to andre nægter sig skyldige. De to stammer fra henholdsvis Brasilien og Pakistan og kræves begge udvist af landet for bestandig.

Hertil kommer et krav om straffe på op til tre års fængsel.

- De tiltalte er unge drenge. Men de handler som voksne. Når man overfalder en 82-årig dement mand og binder ham til en stol, så er der en fælles forståelse om, at det skal være voldsomt, siger Søren Harbo.

Som udgangspunkt udløser et egentligt hjemmerøveri fem års fængsel. Det forudsætter imidlertid, at ingen af gerningsmændene kender offeret i forvejen.

I denne sag forholder det sig sådan, at en af de tiltalte, den 16-årige brasilianer, tidligere er kommet i den dementes hjem.

Derfor kan drengene alene dømmes efter straffelovens mildere paragraf om røveri, hvor retspraksis er mere beskedne fængselsstraffe.

Netop brasilianerens kendskab til offeret bør dog omvendt også føre til, at han straffes hårdest, mener anklageren.

- Det er ham, der udvælger offeret. Han ved, det er et nemt offer, påpeger Søren Harbo.

Efter forbrydelsen har den 82-årige ikke længere villet bo i huset. I dag lever han på plejehjem, forklarer hans søn, Martin Wenckens, til TV2.

- Han har stadig svært ved at sove og vågner op af sine mareridt ind imellem. Han gennemgår oplevelsen igen og igen og vågner med en frygt for, hvad der skal ske, siger sønnen.

Beviserne i sagen udgøres blandt andet af videoovervågning og teleoplysninger. De viser, at de tiltalte alle befandt sig i området, da forbrydelsen skete.

Flere forsvarere påpeger dog, at deres klienter bor på Amager og kan have haft andre gøremål i området. Samtidig anfører de, at der på gerningsstedet ikke er fundet spor fra de tiltalte.

Dommen i sagen ventes senere torsdag.