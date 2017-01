Uber-chauffør og formand for Foreningen for Deleøkonomi Nicolai Jørgensen skal betale en bøde på 3500 kroner for piratkørsel.

Deleøkonomi-formand idømt bøde for ulovlig Uber-kørsel

Formand for Foreningen for Deleøkonomi Nicolai Jørgensen skal betale en bøde på 3500 kroner for piratkørsel.

Det har Københavns Byret besluttet mandag.

Dommen var, som Nicolai Jørgensen forventede, da flere andre Uber-chauffører tidligere er blevet idømt bøder.

- Retten følger sådan set bare de andre. Men det er det rene vanvid det her, siger han.

Formanden kørte i januar 2015 fra Reventlowsgade i København til Valby med en passager. Det var angiveligt en taxachauffør, der bookede turen på Uber under navnet "John".

Taxachaufføren fortalte Nicolai Jørgensen, at han havde i sinde at politianmelde ham for kørslen.

- Det er ulækkert, og det er så udansk, som noget kan blive, siger Nicolai Jørgensen om taxichaufførens metode.

Søren Nicolaisen fra Brancheforeningen Taxiførere i Danmark har bekræftet over for avisen.dk, at en taxachauffør har kørt med Uber-biler for derefter at anmelde dem.

Nicolai Jørgensen har efter eget udsagn kun fået ti kroner i betaling for turen samlet. Han håbede derfor på at blive frikendt.

Han anker nu dommen til Østre Landsret.

- Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at landsretten har en anden holdning, men den skal have været gennem mindst to retsinstanser, før den kan tages til EU-systemet, siger Uber-chaufføren.

Selv om Nicolai Jørgensen er blevet idømt en bøde for piratkørsel, fortsætter han som Uber-chauffør.

- Jeg fortsætter med at køre Uber inden for reglerne omkring samkørsel, siger han.

Allerede 8. juli blev de første Uber-chauffører dømt for ulovlig taxakørsel. Her blev seks chauffører fra tjenesten idømt bøder mellem 2000 og 6000 kroner.

Østre Landsret stadfæstede senere en af bøderne på 6000 kroner til den ene af de seks chauffører.

Det hollandske selskab Uber BV er også anklaget for at medvirke til, at chauffører bryder loven ved at samle passagerer op. Den sag skal først behandles i Københavns Byret i foråret.