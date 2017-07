Defekt bus på vej til fodboldstævne taget i ny kontrol

Ifølge politikommissær Claus Kjær Pedersen, der er leder af Tungvognscenter Nord, som står for kontrollen, var 45 busser til kontrol.

21 af dem blev indkaldt til fornyet syn, mens fire busser fik klippet nummerpladerne.

En af de busser, der blev taget med defekte bremser onsdag og fik forbud mod at køre videre, er torsdag morgen blevet stoppet i en ny kontrol.

Det skriver TV2.

I bussen sad en gruppe unge fodbolddrenge fra Norge.

Størstedelen af busserne kommer fra selskabet Hjørring Turistfart og Citybus, som til daglig også kører skolebus i Hjørring for Nordjyllands Trafikselskab.

Formanden for miljø- og teknikudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl, kalder resultaterne af kontrollen for skræmmende.

- Jeg er ked af at høre, at vi har et sådant problem. Det er skræmmende, at der er fire busser, der har fået taget pladerne, siger han.

Politikommissær Claus Kjær Pedersen er også overrasket over antallet af defekte busser.

- Det er simpelthen for mange, siger han.

Han fortæller, at ud over bremseproblemer, har der på én bus været et styrehus, der ikke sad fastspændt, mens der på andre busser var problemer med nødudgangene.

Hjørring Kommune oplevede også problemer med busselskabet sidste år og tog hånd om det igennem Nordjyllands Trafikselskab. Men man lavede ikke en opfølgende kontrol.

- Det er der jo lovgivet om, og så må man formode, at den del er i orden, siger Ole Ørnbøl.

Busselskabet skal snart til at køre med skolebørn igen, men inden det kan lade sig gøre, vil kommunen sikre sig, at busserne er i en teknisk forsvarlig stand.

- Nu har vi bedt Nordjyllands Trafikselskab om at finde ud af, hvor mange af de her busser, der kører skolebus for os.

- Hvis der er nogle, så vil vi have en garanti for, at de opfylder de krav, der skal opfyldes, lyder det fra formanden.