Debutinstruktør hyldes af filmkritikerne ved Bodilprisen

Her blev en af aftenens helt store vindere den debuterende instruktør Rasmus Heisterberg, der med filmen "I blodet" vandt en statuette for årets bedste film. Den 42-årige instruktør har tidligere skrevet manus til film som "Mænd der hader kvinder" og "Sandheden om mænd".

"I blodet" handler om Simon, der studerer medicin, men som kæmper med rastløshed og udsigten til voksenlivet.

En af aftenens andre store vindere blev filmen "Forældre", der fortæller historien om et midaldrende ægtepar, som forsøger at genskabe deres ungdom.

Bag filmens manuskript står Christian Tafdrup, der blev hyldet for sin indsats med den første officielle Bodilpris for bedste manuskript. Det var kulminationen på en god aften for holdet bag filmen, der endte med at tage fire statuetter med sig hjem.

Prisen for bedste mandlige hovedrolle gik til Søren Malling for sin rolle i netop "Forældre", mens Trine Dyrholm modtog sin femte bodilstatuette for bedste kvindelige hovedrolle for sin optræden i filmen "Kollektivet".

Victoria Carmen Sonne vandt en statuette for bedste kvindelige birolle for sin rolle i "I blodet", mens bedste mandlige birolle tilfaldt Lars Mikkelsen for sit arbejde i "Der kommer en dag".

Årets Æres-Bodil 2017 gik til den erfarne film- og teaterskuespiller Henning Jensen for sin lange karriere i den danske filmbranche, hvor han kan skrive 88 roller i film og tv-serier på cv'et.

Som noget nyt blev der på aftenen uddelt en helt ny pris. Streamingprisen blev uddelt i samarbejde med Blockbuster, Viaplay og Filmstriben, der hver havde nomineret tre film. Herefter var det op til publikum at stemme på deres favorit på Bodilprisens hjemmeside.

Her trak filmen "Flaskepost fra P" det længste strå, og instruktør Hans Petter Moland kunne dermed tage titlen som første modtager i historien af Streamingprisen.