Debat på årsmøde: EL må aldrig gå i regering

Partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, har i løbet af ugen lagt op til, at der skulle opstilles en række krav over for fremtidig en S-ledet regering.

Det var på forhånd udset til at blive det store spørgsmål under partiets årsmøde, der starter fredag.

Under sin tale på årsmødet fremhævede hun blandt andet Henrik Sass Larsens forslag om at indføre den australske model for at håndtere flygtninge som en mulig rød linje, der kunne få Enhedslisten til at vælte regeringen.

Fra talerstolen under aftenens første debat var det dog langt fra det mest omtalte emne blandt partiets medlemmer.

Enkelte medlemmer tog dog ordet for at kommentere de røde linjer, som potentielt kan forandre vilkårene for ny S-ledet regering.

Hans Jørgen fra Århus påpeger, at partiet allerede stillede krav til den forrige regering. Uden dog at få den store indflydelse:

- Problemet var ikke, at vi ikke stillede krav. Problemet var, at vi ikke stod fast på dem, siger han.

- Der var også forslag om, at vi skulle stille et mistillidsvotum efter lærerkonflikten og efter Dong-salget. Det var der ikke flertal for. Derfor er jeg også i tvivl om, hvor seriøst det her er.

I hans øjne kan diskussionen om, hvordan Enhedslisten får indflydelse på en rød regering, føre partiet i den forkerte retning.

- Jeg kan godt blive nervøs over, hvad det kan pege frem mod, når vi snakker om røde linjer, at vi skal ende med at være en del af et regeringsgrundlag, siger han.

- Det må aldrig ske.

Under debatten blev der også langet hårdt ud efter den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Blandt andet mindedes tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Jette Gottlieb samarbejdet på venstrefløjen i 1990'erne.

- Også dengang tog Socialdemokratiet mange skrækkelige beslutninger, siger hun.

- Men de havde én ting, og det var respekt for dem de arbejdede sammen med. Den er røget helt i Thorning-æraen.

Enhedslistens årsmøde finder sted fra fredag til søndag i Korsgadehallen i København.