Deadline truer forhandlinger om skattekommission

Forhandlingerne om en skattekommission er ikke nået i mål på et møde fredag morgen. Dermed begynder tiden at løbe ud, hvis politikerne skal nå at sætte gang i undersøgelsen af skandalerne i Skat før sommerferien.

Det kræver nemlig godkendelse i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen at nedsætte en kommission. Og udvalget holder sidste planlagte møde før sommerferien fredag klokken 15.30.

Her deltager justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Og det kan udvikle sig til et dramatisk møde.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der fortsat en spinkel mulighed for, at parterne kan nå hinanden fredag, inden udvalget samles.

Men forhandlingerne er gået så meget i hårdknude, at det kan ende med en afstemning i Udvalget for Forretningsordenen.

Her risikerer regeringen at blive stemt ned på spørgsmålet om, hvor hurtigt kommissionen skal afrapportere.

Efter møderne fredag morgen står det nemlig klart, at parterne er enige om, hvad der skal undersøges. Til gengæld er der dyb uenighed om, hvor hurtigt tingene skal undersøges - og hvornår kommissionen skal aflevere konklusioner.

På Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis opfordring er regeringen gået med på en bred undersøgelse.

Man vil både undersøge det kuldsejlede it-system EFI, sagen om fejlagtig udbetaling af udbytteskat og række tilbage til beslutningerne om oprettelsen af Skat.

Det vil sige de politiske beslutninger om effektiviseringer og besparelser, der er blevet udpeget som en af årsagerne til Skats kollaps.

Men en så bred undersøgelse vil tage flere år. Og det vil især Socialdemokratiet ikke vente på. Skrækeksemplet er Farum-kommissionen, der var ti år om at nå frem til en konklusion.

Derfor har Socialdemokratiet presset på for at få kommissionen til løbende at afrapportere. Og for at kommissionen generelt skal afslutte sit arbejde i løbet af meget få år.

Men det er urealistisk, mener Dommerforeningen. Foreningens formand, Mikael Sjöberg, sagde i sidste uge til Ritzau:

- Jeg bliver nødt til at sige til politikerne, at der er grænser for, hvad en enkelt kommission overhovedet kan menneskeligt undersøge.

- Debatten tyder på, at man tror, man kan få alt undersøgt på ingen tid. Det ved vi, at det kan man ikke, sagde Mikael Sjöberg.

Regeringen har valgt at følge Dommerforeningens indstilling. Ifølge Ritzaus oplysning er skatteminister Karsten Lauritzen (V) ikke indstillet på at gå på kompromis med hastigheden, når dommerne advarer i så kraftige toner.

Derfor er spørgsmålet nu, om Socialdemokratiet vil give sig og stille sig tilfreds med den omfattende, men langvarige undersøgelse.

Eller om oppositionen kan få opbakning fra Dansk Folkeparti til at stemme regeringen ned på mødet i Udvalget for Forretningsordenen fredag eftermiddag.

Det kan dog udløse et opgør med Dommerforeningen og dermed de embedsmænd, som skal stå for kommissionen.