De yngre medarbejdere er mest stressede

Næsten hver femte beskæftigede mellem 18 og 34 år føler sig stresset hele tiden eller ofte. Når man ser på gennemsnittet af alle beskæftigede uanset alder, gælder det knap hver syvende.

Ph.d. og autoriseret psykolog Malene Friis Andersen, der forsker i stress ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, fortæller, at det skyldes, at de unge medarbejdere er et særligt sted i deres liv.

- For mange er de i deres første job eller i begyndelsen af deres arbejdsliv. Det kan betyde, at der er risiko for ubalance mellem kravene på arbejdspladsen og de ressourcer, de har, siger hun til Ritzau.

- Samtidig er de et sted i deres liv, hvor mange stifter familie. Der kan ligge en udfordring i forhold til balancen mellem privatliv og arbejdsliv, når man har en travl og hektisk hverdag.

Virksomhederne kan med fordel komme på banen og hjælpe med at lette presset på de unge ved blandt andet at se på, hvordan de tager imod nyuddannede, mener Malene Friis Andersen.

- Man skal sikre, at de får den nødvendige læring og støtte fra kollegerne og fra lederne. Den sociale støtte er den vigtigste i forhold til at forebygge stress.

Alvorlig stress kan påvirke det psykiske helbred resten af livet.

- Jo tidligere i sit liv, man oplever et psykisk helbredsproblem, jo større vil risikoen være for, at man også kan få det senere i livet. Så det er rigtig vigtigt, at man sætter ind overfor den her gruppe, siger Malene Friis Andersen.